Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 269 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 269 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin 500 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 269 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 269 bin 50 lira, en yüksek 270 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 269 bin 500 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 864 bin 334,67 lira, işlem miktarı ise 1194 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 920 bin 742,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demaş Kuyumculuk, Özak Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.000,001.458,55
En Düşük 269.050,001.456,00
En Yüksek270.650,001.459,00
Kapanış269.500,001.458,00
Ağırlıklı Ortalama 269.522,581.457,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)318.864.334,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.194
Toplam İşlem Adedi47

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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