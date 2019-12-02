Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 269 bin lira, en yüksek 270 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 269 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 780 bin 781,98 lira, işlem miktarı ise 2.211,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 599 milyon 715 bin 317,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.350,001.457,00
En Düşük 269.000,001.455,30
En Yüksek270.300,001.461,15
Kapanış269.800,001.458,90
Ağırlıklı Ortalama 269.830,771.458,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)592.780.781,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.211,02
Toplam İşlem Adedi53

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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