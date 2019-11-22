Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 268 bin 750 lira, en yüksek 269 bin 820 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 269 bin 820 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 408 milyon 732 bin 432,79 lira, işlem miktarı ise 1.524,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 409 milyon 987 bin 182,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.170,001.471,10
En Düşük 268.750,001.466,00
En Yüksek269.820,001.472,10
Kapanış269.820,001.471,75
Ağırlıklı Ortalama 269.158,411.468,68
Toplam İşlem Hacmi (TL)408.732.432,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.524,44
Toplam İşlem Adedi52

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı
Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:54:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]