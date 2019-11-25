Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 269 bin liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 269 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 269 bin liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 267 bin 750 lira, en yüksek 269 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 269 bin liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 617 milyon 205 bin 326,39 lira, işlem miktarı ise 2.313,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 626 milyon 554 bin 198,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.820,001.471,75
En Düşük 267.750,001.457,85
En Yüksek269.550,001.471,50
Kapanış269.000,001.458,55
Ağırlıklı Ortalama 268.615,141.461,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)617.205.326,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.313,92
Toplam İşlem Adedi85

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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