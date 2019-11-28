Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi.

Altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 269 bin 800 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 270 bin 100 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 54 milyon 73 bin 823,66 lira, işlem miktarı ise 201,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 59 milyon 274 bin 879,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 270.250,001.459,20
En Düşük 269.800,00-
En Yüksek270.500,00-
Kapanış270.100,00-
Ağırlıklı Ortalama 270.154,90-
Toplam İşlem Hacmi (TL)54.073.823,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg)201,15
Toplam İşlem Adedi20

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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