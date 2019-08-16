Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 270 bin 400 liraya geriledi
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Altının kilogramı 270 bin 400 liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 400 liraya geriledi.

Altının kilogramı 270 bin 400 liraya geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 400 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 269 bin 400 lira, en yüksek 271 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 270 bin 400 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 461 milyon 205 bin 402,29 lira, işlem miktarı ise 1.709,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 476 milyon 222 bin 200,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 271.500,001.512,00
En Düşük 269.400,001.512,10
En Yüksek271.350,001.517,50
Kapanış270.400,001.512,10
Ağırlıklı Ortalama 270.791,411.516,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)461.205.402,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.709,47
Toplam İşlem Adedi27
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:25 Kaynak: AA
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