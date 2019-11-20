Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 270 bin 790 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 270 bin 790 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 270 bin 790 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 790 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 270 bin 790 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 790 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin 790 lira, en yüksek 271 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 232 milyon 25 bin 987,97 lira, işlem miktarı ise 857,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 234 milyon 983 bin 506,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ozak Kıymetli Madenler Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.800,001.469,15
En Düşük 270.790,001.466,10
En Yüksek271.250,001.477,60
Kapanış270.790,001.477,60
Ağırlıklı Ortalama 271.116,181.473,39
Toplam İşlem Hacmi (TL)232.025.987,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)857,95
Toplam İşlem Adedi37

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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