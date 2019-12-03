Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin 400 lira, en yüksek 271 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271 bin 100 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 869 bin 263,53 lira, işlem miktarı ise 1.022,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 869 bin 263,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.800,001.458,90
En Düşük 270.400,001.459,60
En Yüksek271.500,001.471,80
Kapanış271.100,001.470,00
Ağırlıklı Ortalama 270.891,431.464,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)275.869.263,53
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.022,89
Toplam İşlem Adedi34

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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