Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin 400 lira, en yüksek 271 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271 bin 100 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 869 bin 263,53 lira, işlem miktarı ise 1.022,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 869 bin 263,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: