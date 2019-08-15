Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 271 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 271 bin 500 liraya yükseldi

21 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 271 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin lira, en yüksek 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artışla 271 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 125 milyon 408 bin 535,80 lira, işlem miktarı ise 468,87 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 130 milyon 246 bin 488,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Halkbank ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 265.250,001.496,10
En Düşük 270.000,001.510,60
En Yüksek274.000,001.520,10
Kapanış271.500,001.512,00
Ağırlıklı Ortalama 270.639,341.513,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)125.408.535,80
Toplam İşlem Miktarı (Kg)468,87
Toplam İşlem Adedi38
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:31 Kaynak: AA
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