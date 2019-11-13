Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin 200 lira, en yüksek 271 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 271 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 180 bin 252,79 lira, işlem miktarı ise 1.468,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 413 milyon 533 bin 109,06 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, AG Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymtli Madenler, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 269.870,001.455,60
En Düşük 270.200,001.454,00
En Yüksek271.700,001.467,30
Kapanış271.700,001.465,35
Ağırlıklı Ortalama 271.284,621.464,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)411.180.252,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.468,72
Toplam İşlem Adedi46

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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