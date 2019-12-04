Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 274 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 272 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 124 milyon 196 bin 389,69 lira, işlem miktarı ise 456,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 128 milyon 638 bin 286,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 271.100,001.470,00
En Düşük 272.500,001.477,60
En Yüksek274.250,001.484,55
Kapanış272.500,001.477,70
Ağırlıklı Ortalama 274.102,171.481,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)124.196.389,69
Toplam İşlem Miktarı (Kg)456,19
Toplam İşlem Adedi25

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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