Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi.

Altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 273 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 473 milyon 972 bin 806,90 lira, işlem miktarı ise 1.762,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 484 milyon 693 bin 455,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 273.300,001.476,40
En Düşük 272.500,001.461,65
En Yüksek273.100,001.477,90
Kapanış273.100,001.465,25
Ağırlıklı Ortalama 272.992,451.463,18
Toplam İşlem Hacmi (TL)473.972.806,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.762,55
Toplam İşlem Adedi42

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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