Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 309 milyon 300 bin 313,72 lira, işlem miktarı ise 1.141 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 311 milyon 526 bin 668,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf katılım Bankası şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 273.000,001.474,70
En Düşük 272.000,001.473,70
En Yüksek273.300,001.476,70
Kapanış273.300,001.476,40
Ağırlıklı Ortalama 272.523,611.474,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)309.300.313,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.141,42
Toplam İşlem Adedi27

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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