Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 300 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 309 milyon 300 bin 313,72 lira, işlem miktarı ise 1.141 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 311 milyon 526 bin 668,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf katılım Bankası şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: