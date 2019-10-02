Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 273 bin 350 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 273 bin 350 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 350 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 273 bin 350 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 273 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 404 milyon 568 bin 671,63 lira, işlem miktarı ise 1.501,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 414 milyon 228 bin 182,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 268.300,001.463,70
En Düşük 272.500,001.478,80
En Yüksek274.000,001.494,00
Kapanış273.350,001.486,10
Ağırlıklı Ortalama 272.677,431.484,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)404.568,671,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.501,67
Toplam İşlem Adedi37

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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