Altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi

7 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 273 bin 500 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 200 bin 300,03 lira, işlem miktarı ise 1.110 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 302 milyon 452 bin 791,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 274.400,001.475,00
En Düşük 272.500,001.467,00
En Yüksek273.800,001.485,00
Kapanış273.500,001.470,00
Ağırlıklı Ortalama 273.047,951.471,84
Toplam İşlem Hacmi (TL)301.200.300,03
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.109,71
Toplam İşlem Adedi31

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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