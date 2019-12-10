Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 273 bin 400 lira, en yüksek 273 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 273 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 192 milyon 252 bin 346,72 lira, işlem miktarı ise 708 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 675 bin 91,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Senna Kuyumculuk şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: