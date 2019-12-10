Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 273 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 273 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 273 bin 500 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 273 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 273 bin 400 lira, en yüksek 273 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 273 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 192 milyon 252 bin 346,72 lira, işlem miktarı ise 708 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 675 bin 91,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Senna Kuyumculuk şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 273.100,001.465,25
En Düşük 273.400,001.464,30
En Yüksek273.600,001.467,00
Kapanış273.500,001.467,00
Ağırlıklı Ortalama 273.521,881.465,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)192.252.346,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)708,32
Toplam İşlem Adedi24

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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