Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi
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Altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi

25 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi.

Altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 273 bin 600 lira, en yüksek 274 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 273 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 263 milyon 764 bin 812,14 lira, işlem miktarı ise 955,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 268 milyon 432 bin 16,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 278.000,001.504,00
En Düşük 273.600,001.502,00
En Yüksek274.950,001.507,00
Kapanış273.600,001.504,20
Ağırlıklı Ortalama 274.214,291.503,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)263.764.812,14
Toplam İşlem Miktarı (Kg)955,05
Toplam İşlem Adedi35

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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