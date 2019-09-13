Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi
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Altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi

53 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi.

Altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:00 
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