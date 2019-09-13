Altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 600 liraya geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:00
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