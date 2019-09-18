Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi
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Altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi.

Altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 275 lira, en yüksek 275 bin 86,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 274 bin 275 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 819 bin 823,31 lira, işlem miktarı ise 1.097,12 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 303 milyon 547 bin 997,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.000,001.503,50
En Düşük 274.275,001.501,00
En Yüksek275.086,501.502,70
Kapanış274.275,001.502,30
Ağırlıklı Ortalama 274.410,741.502,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)301.819.823,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.097,12
Toplam İşlem Adedi24

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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