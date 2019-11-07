Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 274 bin 550 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 274 bin 550 liraya geriledi

Altının kilogramı 274 bin 550 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 550 liraya geriledi.

Altının kilogramı 274 bin 550 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 550 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 500 lira, en yüksek 275 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 274 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 290 milyon 802 bin 33,36 lira, işlem miktarı ise 1.064,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 296 milyon 545 bin 961,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 275.250,001.485,65
En Düşük 274.500,001.482,00
En Yüksek275.500,001.488,70
Kapanış274.550,001.484,40
Ağırlıklı Ortalama 274.961,561.484,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)290.802.033,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.064,09
Toplam İşlem Adedi47

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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