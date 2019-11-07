Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 550 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 500 lira, en yüksek 275 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 274 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 290 milyon 802 bin 33,36 lira, işlem miktarı ise 1.064,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 296 milyon 545 bin 961,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: