Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 274 bin 800 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 274 bin 800 liraya yükseldi

39 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 800 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 274 bin 800 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 273 bin 700 lira, en yüksek 275 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 274 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 310 milyon 624 bin 77,27 lira, işlem miktarı ise 1.140,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 324 bin 690,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 274.275,001.502,30
En Düşük 273.700,001.496,00
En Yüksek275.000,001.498,50
Kapanış274.800,001.498,50
Ağırlıklı Ortalama 274.583,331.496,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)310.624.077,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.140,76
Toplam İşlem Adedi20

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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