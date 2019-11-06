Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi

Altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi.

Altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 900 lira, en yüksek 275 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 275 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 441 milyon 198 bin 586,30 lira, işlem miktarı ise 1.619,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 453 milyon 247 bin 856,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 277.700,001.502,00
En Düşük 274.900,001.483,75
En Yüksek275.400,001.489,35
Kapanış275.250,001.485,65
Ağırlıklı Ortalama 275.062,691.486,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)441.198.586,30
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.619,54
Toplam İşlem Adedi39

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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