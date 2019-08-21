Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 275 bin 400 liraya geriledi
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Altının kilogramı 275 bin 400 liraya geriledi

15 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 400 liraya geriledi.

Altının kilogramı 275 bin 400 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 400 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 275 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 615 bin 567,44 lira, işlem miktarı ise 3.676,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 14 milyon 757 bin 934,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.000,001.503,15
En Düşük 275.200,001.496,75
En Yüksek276.300,001.504,00
Kapanış275.400,001.501,60
Ağırlıklı Ortalama 275.848,721.499,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.011.615.567,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.676,80
Toplam İşlem Adedi47

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:52 Kaynak: AA
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