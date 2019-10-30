Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 275 bin 500 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 275 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 275 bin 500 liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 275 bin 500 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 500 lira, en yüksek 279 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 275 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 763 milyon 859 bin 171,79 lira, işlem miktarı ise 2.784,81 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 774 milyon 926 bin 408,69 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 279.500,001.504,80
En Düşük 275.500,001.488,75
En Yüksek279.400,001.493,00
Kapanış275.500,001.493,00
Ağırlıklı Ortalama 276.747,421.490,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)763.859.171,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.784,81
Toplam İşlem Adedi49

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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