Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 500 lira, en yüksek 279 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 275 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 763 milyon 859 bin 171,79 lira, işlem miktarı ise 2.784,81 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 774 milyon 926 bin 408,69 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: