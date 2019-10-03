Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 400 lira, en yüksek 275 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 275 bin liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 627 milyon 738 bin 697,33 lira, işlem miktarı ise 2.278,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 629 milyon 50 bin 179,80 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Finans Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 273.350,001.486,10
En Düşük 274.400,001.497,00
En Yüksek275.300,001.504,30
Kapanış275.000,001.500,40
Ağırlıklı Ortalama 274.846,001.500,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)627.738.697,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.278,80
Toplam İşlem Adedi35

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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