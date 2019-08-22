Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 100 lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 276 bin 385 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 666 milyon 722 bin 791,53 lira, işlem miktarı ise 2.426,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 672 milyon 444 bin 841,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: