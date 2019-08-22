Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi

39 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 100 lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 276 bin 385 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 666 milyon 722 bin 791,53 lira, işlem miktarı ise 2.426,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 672 milyon 444 bin 841,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 275.400,001.501,60
En Düşük 276.100,001.493,30
En Yüksek277.200,001.501,10
Kapanış276.385,001.494,00
Ağırlıklı Ortalama 276.595,731.499,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)666.722.791,53
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.426,27
Toplam İşlem Adedi42

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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