Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 276 bin 550 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 276 bin 550 liraya geriledi

Altının kilogramı 276 bin 550 liraya geriledi

44 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 550 liraya geriledi.

Altının kilogramı 276 bin 550 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 550 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 877 bin 929,83 lira, işlem miktarı ise 874,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 290 bin 809,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 277.100,001.490,00
En Düşük 275.200,001.488,00
En Yüksek276.700,001.495,00
Kapanış276.550,001.490,30
Ağırlıklı Ortalama 275.849,471.490,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)240.877.929,83
Toplam İşlem Miktarı (Kg)874,75
Toplam İşlem Adedi32

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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