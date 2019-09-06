Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi
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Altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi.

Altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin lira, en yüksek 277 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 düşüşle 276 bin 640 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 368 bin 483,58 lira, işlem miktarı ise 1.099,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 306 milyon 219 bin 695,83 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 281.000,001.538,00
En Düşük 276.000,001.504,75
En Yüksek277.300,001.515,00
Kapanış276.640,001.504,75
Ağırlıklı Ortalama 276.561,381.508,96
Toplam İşlem Hacmi (TL)301.368.483,58
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.099,89
Toplam İşlem Adedi34

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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