Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 500 lira, en yüksek 277 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 276 bin 750 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 603 milyon 647 bin 433,75 lira, işlem miktarı ise 2.189,98 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 607 milyon 996 bin 517,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: