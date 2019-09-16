Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 750 lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 276 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 307 bin 253,81 lira, işlem miktarı ise 1.506,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 418 milyon 10 bin 774,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 273.600,001.504,20
En Düşük 275.750,001.502,05
En Yüksek277.200,001.505,00
Kapanış276.800,001.504,00
Ağırlıklı Ortalama 276.364,101.503,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)411.307.253,81
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.506,54
Toplam İşlem Adedi37

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı
Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçalarının Türkiye'de üretilmesi mümkün Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:36:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]