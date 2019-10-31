Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 276 bin 950 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 276 bin 950 liraya yükseldi

Altının kilogramı 276 bin 950 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 950 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 276 bin 950 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 500 lira, en yüksek 276 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 276 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 335 milyon 791 bin 76,56 lira, işlem miktarı ise 1.212,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 339 milyon 930 bin 793,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 275.500,001.493,00
En Düşük 275.500,001.491,50
En Yüksek276.950,001.507,00
Kapanış276.950,001.507,00
Ağırlıklı Ortalama 275.893,481.503,19
Toplam İşlem Hacmi (TL)335.791.076,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.212,64
Toplam İşlem Adedi33

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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