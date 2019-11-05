Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi

Altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi

7 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 276 bin 422,50 lira, en yüksek 278 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 277 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 314 milyon 35 bin 953,92 lira, işlem miktarı ise 1.150,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 325 milyon 999 bin 293,86 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.750,001.513,00
En Düşük 276.422,501.502,00
En Yüksek278.100,001.506,00
Kapanış277.700,001.502,00
Ağırlıklı Ortalama 277.108,121.504,31
Toplam İşlem Hacmi (TL)314.035.953,92
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.150,32
Toplam İşlem Adedi19

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:31:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]