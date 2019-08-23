Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 980 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 277 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 277 milyon 889 bin 275,15 lira, işlem miktarı ise 1.004,06 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 285 milyon 486 bin 774,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.385,001.494,00
En Düşük 276.980,001.493,30
En Yüksek277.000,001.501,70
Kapanış277.000,001.501,70
Ağırlıklı Ortalama 276.994,231.494,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)277.889.275,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.004,06
Toplam İşlem Adedi52

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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