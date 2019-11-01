Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 278 bin 250 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 278 bin 250 liraya yükseldi

Altının kilogramı 278 bin 250 liraya yükseldi

7 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 250 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 278 bin 250 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 250 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 276 bin 800 lira, en yüksek 278 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 278 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 883 milyon 65 bin 49,27 lira, işlem miktarı ise 3.190,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 885 milyon 608 bin 412,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.950,001.507,00
En Düşük 276.800,001.506,45
En Yüksek278.500,001.514,50
Kapanış278.250,001.506,65
Ağırlıklı Ortalama 277.917,861.510,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)883.065.049,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.190,85
Toplam İşlem Adedi32

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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