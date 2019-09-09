Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 350 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, en düşük 276 bin lira, en yüksek 278 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 278 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 266 milyon 76 bin 353,75 lira, işlem miktarı ise 966,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 331 bin 559,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Standart Kıymetli Madenler ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: