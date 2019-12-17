Altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 277 bin 550 lira, en yüksek 278 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 278 bin 800 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 581 milyon 783 bin 160,37 lira, işlem miktarı ise 2.144 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 588 milyon 679 bin 705,08 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 277.550,001.477,35
En Düşük 278.150,001.477,90
En Yüksek278.800,001.479,00
Kapanış278.800,001.479,00
Ağırlıklı Ortalama 278.385,251.478,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)581.783.160,37
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.144,40
Toplam İşlem Adedi19

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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