Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 278 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 278 bin liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 278 bin liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 277 bin 500 lira, en yüksek 278 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 278 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 366 milyon 829 bin 663,28 lira, işlem miktarı ise 1.320,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 368 milyon 708 bin 885,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 279.300,001.518,75
En Düşük 277.500,001.519,75
En Yüksek278.100,001.522,70
Kapanış278.000,001.521,30
Ağırlıklı Ortalama 277.891,671.521,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)366.829.663,28
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.320,19
Toplam İşlem Adedi31

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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