Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 277 bin 200 lira, en yüksek 278 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 278 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 85 milyon 889 bin 930,02 lira, işlem miktarı ise 308,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 94 milyon 118 bin 602,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.700,001.492,70
En Düşük 277.200,001.501,50
En Yüksek278.000,001.504,00
Kapanış278.000,001.504,00
Ağırlıklı Ortalama 277.466,671.503,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)85.889.930,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)308,19
Toplam İşlem Adedi16

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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