Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi

51 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 278 bin 300 lira, en yüksek 279 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 279 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 567 milyon 90 bin 824,57 lira, işlem miktarı ise 2 bin 53,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 576 milyon 183 bin 459,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 275.000,001.503,00
En Düşük 278.300,001.502,30
En Yüksek279.500,001.520,00
Kapanış279.300,001.518,75
Ağırlıklı Ortalama 279.004,001.513,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)567.090.824,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.053,10
Toplam İşlem Adedi32

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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