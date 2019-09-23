Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 278 bin 300 lira, en yüksek 279 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 279 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 567 milyon 90 bin 824,57 lira, işlem miktarı ise 2 bin 53,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 576 milyon 183 bin 459,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: