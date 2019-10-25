Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 279 bin 250 lira, en yüksek 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 279 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 269 milyon 610 bin 666,42 lira, işlem miktarı ise 972,99 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 272 milyon 904 bin 827,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Ons Kıymetli Madenler ve Nizip Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.550,001.490,30
En Düşük 279.250,001.504,80
En Yüksek280.000,001.506,70
Kapanış279.500,001.504,80
Ağırlıklı Ortalama 279.504,291.490,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)269.610.666,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)972,99
Toplam İşlem Adedi23

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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