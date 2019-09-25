Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 280 bin 250 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 280 bin 250 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 250 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 280 bin 250 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 279 bin 800 lira, en yüksek 280 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 280 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 280 milyon 821 bin 509,47 lira, işlem miktarı ise 1.012,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 285 milyon 396 bin 744,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 278.000,001.521,30
En Düşük 279.800,001.527,60
En Yüksek280.500,001.531,00
Kapanış280.250,001.531,00
Ağırlıklı Ortalama 280.363,101.529.44
Toplam İşlem Hacmi (TL)280.821.509,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.012,40
Toplam İşlem Adedi20

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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