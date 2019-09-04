Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi
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Altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi.

Altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 279 bin 700 lira, en yüksek 282 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 280 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 319 milyon 841 bin 500,68 lira, işlem miktarı ise 1.125,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 323 milyon 320 bin 101,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 283.000,001.532,00
En Düşük 279.700,001.534,50
En Yüksek282.600,001.542,15
Kapanış280.600,001.534,50
Ağırlıklı Ortalama 280.671,591.541,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)319.841.500,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.125,73
Toplam İşlem Adedi49

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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