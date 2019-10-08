Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 281 bin 650 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 281 bin 650 liraya yükseldi

Altının kilogramı 281 bin 650 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 650 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 281 bin 650 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 650 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 278 bin lira, en yüksek 282 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 281 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 675 milyon 555 bin 33,05 lira, işlem miktarı ise 2.452,81 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 678 milyon 786 bin 576,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 276.600,001.501,00
En Düşük 278.000,001.491,80
En Yüksek282.200,001.507,05
Kapanış281.650,001.504,90
Ağırlıklı Ortalama 280.136,301.500,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)675.555.033,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.452,81
Toplam İşlem Adedi44

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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