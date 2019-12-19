Altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 280 bin 500 lira, en yüksek 281 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 281 bin 700 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 495 milyon 865 bin 325,68 lira, işlem miktarı ise 1.786 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 502 milyon 682 bin 755,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 280.750,001.477,00
En Düşük 280.500,001.474,35
En Yüksek281.900,001.485,00
Kapanış281.700,001.474,80
Ağırlıklı Ortalama 281.370,081.476,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)495.865.325,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.786,13
Toplam İşlem Adedi34

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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