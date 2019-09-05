Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 280 bin 750 lira, en yüksek 281 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 281 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 382 milyon 900 bin 995,57 lira, işlem miktarı ise 1.368,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 388 milyon 253 bin 994,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 280.600,001.534,50
En Düşük 280.750,001.538,00
En Yüksek281.250,001.544,50
Kapanış281.000,001.538,00
Ağırlıklı Ortalama 281.072,861.542,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)382.900.995,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.368,39
Toplam İşlem Adedi57

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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