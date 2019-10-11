Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi

Altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi

2 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi.

Altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 281 bin lira, en yüksek 282 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 282 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 483 milyon 935 bin 478,18 lira, işlem miktarı ise 1.730,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 497 milyon 124 bin 89,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 283.000,001.504,00
En Düşük 281.000,001.497,85
En Yüksek282.600,001.509,15
Kapanış282.600,001.498,75
Ağırlıklı Ortalama 281.725,471.501,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)483.935.478,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.730,91
Toplam İşlem Adedi40

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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