Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 282 bin 900 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 282 bin 900 liraya yükseldi

Altının kilogramı 282 bin 900 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 900 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 282 bin 900 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 900 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 281 bin 150 lira, en yüksek 282 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 282 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 407 milyon 88 bin 917,06 lira, işlem miktarı ise 1.453,98 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 411 milyon 47 bin 248,64 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 280.410,001.485,50
En Düşük 281.150,001.484,75
En Yüksek282.900,001.490,30
Kapanış282.900,001.490,00
Ağırlıklı Ortalama 281.956,421.486,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)407.088.917,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.453,98
Toplam İşlem Adedi33

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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