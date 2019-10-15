Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 282 bin liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 282 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 282 bin liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 282 bin liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 281 bin 200 lira, en yüksek 284 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 282 bin liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 474 milyon 498 bin 255,34 lira, işlem miktarı ise 1.675,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 481 milyon 247 bin 925,98 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 284.700,00-
En Düşük 281.200,001.490,50
En Yüksek284.400,001.506,45
Kapanış282.000,001.494,00
Ağırlıklı Ortalama 283.217,351.501,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)474.498.255,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.675,75
Toplam İşlem Adedi42

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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