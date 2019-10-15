Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin liraya geriledi.



Altın piyasasında, en düşük 281 bin 200 lira, en yüksek 284 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 282 bin liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 474 milyon 498 bin 255,34 lira, işlem miktarı ise 1.675,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 481 milyon 247 bin 925,98 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: