Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin 400 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, en düşük 282 bin 300 lira, en yüksek 283 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 283 bin 400 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 146 milyon 945 bin 375,55 lira, işlem miktarı ise 522 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 150 milyon 142 bin 769,75 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: