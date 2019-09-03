Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 283 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 283 bin liraya geriledi

10 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 283 bin liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 221 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 283 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 731 bin 733,98 lira, işlem miktarı ise 2.960,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 844 milyon 799 bin 290,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 284.900,00-
En Düşük 283.000,001.523,90
En Yüksek285.221,001.532,00
Kapanış283.000,001.532,00
Ağırlıklı Ortalama 284.202,821.526,53
Toplam İşlem Hacmi (TL)841.731.733,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.960,69
Toplam İşlem Adedi59

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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